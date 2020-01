Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Putignano hanno arrestato un ladro di appartamenti, un 39enne barese già noto alle forze dell’ ordine.

Era da tempo che i militari stavano monitorando il fenomeno dei furti in appartamento consumati in provincia di Bari ed a finire nella rete è stato un malfattore che si aggirava in centro a bordo della sua autovettura, mentre utilizzava un walkie talkie. I militari insospettiti dall’atteggiamento, hanno proceduto al suo controllo con una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo un borsone contenente vari attrezzi atti allo scasso.

Solo in un secondo momento gli operanti venivano a conoscenza che era stato consumato un furto in un’abitazione, nel corso del quale degli sconosciuti avevano asportato due personal computer, riuscendo verosimilmente a fuggire a bordo di un’altra autovettura, proprio mentre i militari stavano controllando il 39enne che è stato arrestato. Sono ancora in corso indagini per identificare ed assicurare alla giustizia i fuggitivi.

