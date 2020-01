“Ci presenteremo con il nostro simbolo in Toscana sostenendo con grande convinzione Eugenio Giani candidato del centrosinistra, in Puglia invece non andremo con il centrosinistra se avrà come candidato Emiliano; speriamo ci sia un bel candidato in Liguria, che è una partita recuperabile”. Lo ha detto Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital, annunciando l’intenzione di presentare per la prima volta liste di Italia Viva in occasione delle prossime elezioni regionali.

