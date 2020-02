Sulla bufera sulla Popolare di Bari con gli arresti di due Jacobini (padre e figlio) interviene l’associazione “Avvocati dei Consumatori”.

“Da anni – si legge in una nota – chiediamo non solo di accertare le responsabilità dirette di chi ha distrutto centinaia di milioni di euro in danno di semplici risparmiatori ma anche della rete di complicità che lo ha consentito. Chiederemo di costituirsi nel giudizio penale parte civile anche per i nostri soci e invitiamo anche il Comune di Bari e la Regione Puglia a farlo”.

