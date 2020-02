Migliaia di persone hanno partecipato al bando della Regione “Mi formo e lavoro”, frequentando i corsi, ma senza ricevere le indennità di frequenza previste. “Molti di noi – ci raccontano – hanno cominciato i corsi il maggio 2019. E da quella data, ben otto mesi, la regione non ha pagato queste indennità. Tra l’altro era prevista la fase b, che dava a chi ha frequentato il corso di formazione, l’occasione di un tirocinio: neanche questa cosa è accaduta, e purtroppo a luglio di quest’anno il bando finisce”.

Della questione si è occupato anche il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo. “Settemila disoccupati pugliesi che hanno aderito al bando “Mi formo e lavoro” .- si legge in una nota – attendono da mesi di ricevere l’indennità di presenza. Si tratta di una circostanza molto, molto grave perché sono cittadini che hanno investito il loro tempo e le loro speranze di poter essere reinseriti nel mondo del lavoro. Speranze vergognosamente tradite dalla Regione Puglia. Perciò, chiedo con un’urgenza al presidente Emiliano dove siano finiti i finanziamenti regionali e perché non vengono erogati. Da oltre sette mesi i disoccupati attendono i soldi previsti, che avrebbero rappresentato una boccata d’ossigeno per le loro esigenze di vita. Non solo: abbiamo contezza anche della situazione tragica in cui sono stati messi gli enti di formazione che hanno erogato il servizio. La Regione Puglia – conclude Marmo – sta mettendo in ginocchio anche loro: nessun pagamento è stato ancora eseguito. Allora, è davvero mortificante che le legittime aspettative di migliaia di persone vengano tradite dalla pessima guida di Michele Emiliano, che irrora il terreno di promesse e le calpesta sulla pelle dei cittadini. Un’altra pessima pagina politica scritta dalla sua amministrazione”.

