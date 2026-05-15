Bari, buche e strada dissestata a Torre a Mare: la segnalazione dei residenti

Una segnalazione arrivata da un cittadino di Torre a Mare riporta condizioni di forte degrado stradale all’uscita della stazione ferroviaria.
Nel tratto indicato, secondo quanto riferito, la strada risulta “completamente dissestata da settimane”, con buche profonde considerate pericolose per la circolazione e tali da rischiare di danneggiare gli pneumatici delle auto in transito.
Si tratta di un’area molto frequentata da residenti e pendolari, per la quale viene chiesto un intervento urgente di ripristino dell’asfalto per ristabilire condizioni di sicurezza e normale percorribilità.
Foto Google Maps luglio 2025