VENERDì, 15 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,368 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,368 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, buche e strada dissestata a Torre a Mare: la segnalazione dei residenti

Chiesto un intervento urgente per il ripristino dell’asfalto

Pubblicato da: redazione | Ven, 15 Maggio 2026 - 17:55
Torre a mare
  • 44 sec

Una segnalazione arrivata da un cittadino di Torre a Mare riporta condizioni di forte degrado stradale all’uscita della stazione ferroviaria.

Nel tratto indicato, secondo quanto riferito, la strada risulta “completamente dissestata da settimane”, con buche profonde considerate pericolose per la circolazione e tali da rischiare di danneggiare gli pneumatici delle auto in transito.

Si tratta di un’area molto frequentata da residenti e pendolari, per la quale viene chiesto un intervento urgente di ripristino dell’asfalto per ristabilire condizioni di sicurezza e normale percorribilità.

Foto Google Maps luglio 2025﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, si decide tutto tra sette...

Finisce a reti inviolate il primo round dei playout di Serie...
- 15 Maggio 2026
Economia

Mutui in forte crescita nel 2025:...

Secondo gli analisti di Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia...
- 15 Maggio 2026
Attualità

Genitorialità e salute mentale, Unicef lancia...

Solitudine, senso di inadeguatezza e carichi di cura percepiti come poco...
- 15 Maggio 2026
Puglia

Il lupo assedia le stalle pugliesi:...

Nessuna guerra ai lupi, ma regole chiare e strumenti concreti, perché...
- 15 Maggio 2026