Una donna di 48 anni è morta ieri sera nel rione Libertà. La donna aveva accusato da giorni dei malesseri che erano stati scambiati per normale influenza. Ma la donna continuava a non mangiare e aveva perso quasi dieci chili. Ieri intorno alle 18.30 il marito ha chiamato il 118. Intervenuti sul posto, non è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale – secondo il racconto dei familiari. Il marito ha insistito perché aveva notato che la moglie non stava bene. La donna è andata a letto e non si è più svegliata.

I parenti hanno presentato denuncia e hanno chiesto l’autopsia per risalire alle cause del decesso ed individuare eventuali responsabilità.

