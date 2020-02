Questa notte, al quartiere Picone di Bari, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini georgiani, Beka Nanikashvili di 30 anni e Goga Dolaberidze di 31 anni, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio, tesi a prevenire e contrastare i reati predatori, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un condominio ove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso in flagranza di reato i due cittadini georgiani che, dopo aver forzato la porta d’ingresso di una cantina, stavano asportando il materiale custodito. I due saranno sottoposti a giudizio direttissimo nella giornata di oggi; in corso accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari al fine di valutare la posizione dei due, in relazione al soggiorno sul territorio nazionale.

