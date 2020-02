Nella notte, in Ruvo di Puglia, ignoti hanno collocato una bomba (l’esplosivo è costituito con tutta probabilità da tritolo), sotto l’auto di un carabiniere in servizio nel Nucleo Radiomobile di Andria, parcheggiata sotto l’abitazione del militare. Il veicolo è andato completamente distrutto. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti. Le indagini sono in corso.

