La Fondazione Petruzzelli propone, dopo quelli di Martha Argerich e Maurizio Pollini, per il 13 febbraio il concerto del pianista Michail Pletnv.

In programma: Sonata n. 4 in Mi bemolle maggiore KV 282 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata n. 31 in La bemolle maggiore, op. 110 di Ludwig van Beethoven, Sonata n. 10, in Do maggiore, KV 330 «Parigina» di Wolfgang Amadeus Mozart e Sonata n. 32, in do minore, op. 111 di Ludwig van Beethoven. Nato nel 1957 ad Arkhangelsk, in Russia, Michail Pletnv ha dimostrato molto presto il suo talento, iniziando a studiare al conservatorio di Mosca a 13 anni. E’ apprezzato a livello internazionale anche per la sua attività di compositore. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti di Stato e Premi internazionali, tra cui un Grammy nel 2005, mentre nel 2007 un premio Presidenziale dal Governo Russo ed una prestigiosa onorificenza per i servizi resi alla Patria.

Domenica 16 febbraio alle 19.00, la Fondazione Petruzzelli propone ancora un altro concerto con il maestro John Axelrod che dirigerà l’orchestra e il coro del Teatro Petruzzelli, con la partecipazione dei solisti Nils M”nkemeyer (viola) e Christian Ziemski (soprano del St.Florianer S„ngerknaben di Vienna). Maestro del coro Fabrizio Cassi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.