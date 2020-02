Grande festa questo pomeriggio nella sala della parrocchia di Santa Cecilia per il Carnevale. L’evento è stato promosso dal gruppo Facebook “Doniamo in libertà dal Libertà” che ha voluto regalare una festa al quartiere per festeggiare i due anni di attività. Oltre cinquanta i bambini che si sono presentati tutti vestiti in maschera. Distribuiti giochi e dolci. Presente anche il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti. “È stato un bell’evento – ha detto Francesca Zicca, promotrice del gruppo Fb – a cui tenevamo molto per festeggiare i primi due anni del nostro gruppo. Continueremo con le nostre attività di solidarietà per rilanciare il quartiere”.

