Questa mattina migliaia di persone hanno attraversato la città, correndo o passeggiando, in occasione della Running Heart, una manifestazione dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache.

“Si apre la stagione delle corse e dello sport – ha detto il sindaco Antonio Decaro – un’occasione perfetta per stare insieme e dedicarsi alla cura della propria salute.

Con i 14 playground che stanno trasformando la città in una vera palestra a cielo aperto e le tante manifestazioni sportive locali e nazionali che scelgono Bari, possiamo definirci la città dello sport? Secondo me ci siamo quasi”.

