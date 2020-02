All’edizione 626 del carnevale di Putignano oggi, 20 febbraio, è il giovedì dei cornuti. Questa mattina il titolo 2020 di “gran cornuto dell’anno” passa a un altro personaggio di spicco del territorio. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, eletto nel 2019 ha incoronato il comico Uccio De Santis. “Grazie agli amici dell’Accademia delle corna di Putignano – scrive Decaro sui social network – per avermi onorato del titolo di “Gran cornuto” per un intero anno. Oggi ho passato il testimone. Che le corna di Putignano siano con te, Uccio, a me hanno portato bene”.

Un auspicio per il comico barese, di recente al centro della cronaca per un grave incidente stradale dello scorso 31 dicembre. Nei pressi dello stadio San Nicola, sulla strada che collega Bari a Bitritto, ci fu un tamponamento che causo il ribaltamento della sua auto. Fortunatamente non si registrò nessun ferito grave, Uccio De Santis subì la rottura pluriframmentaria scomposta da scoppio della scapola sinistra.

Foto accademia delle corna

