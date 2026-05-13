Zara di Casamassima chiuso per restyling: a settembre riapre in veste “luxury”

Novità importanti per gli amanti dello shopping nel Barese: come anticipato da Borderline24 qualche mese fa, il punto vendita Zara situato all’interno del parco commerciale di Casamassima chiude temporaneamente i battenti. Non si tratta di un addio, ma di una chiusura strategica finalizzata a un profondo restyling che promette di restituire ai clienti una veste completamente rinnovata e all’avanguardia. La riapertura ufficiale al pubblico è prevista per il mese di settembre, giusto in tempo per il lancio delle collezioni autunno-inverno.

Il progetto di trasformazione prevede una nuova disposizione degli spazi, che saranno significativamente ampliati per migliorare l’esperienza d’acquisto. Tra le indiscrezioni più interessanti spicca la creazione di un’area interamente dedicata alle calzature: un settore che verrà valorizzato con un design ispirato ai negozi di lusso, pensato per mettere in risalto le collezioni e alzare il posizionamento del brand. Sebbene si attendano conferme ufficiali dal colosso spagnolo Inditex, riguardo le modifiche alla strttura, le voci su questo salto di qualità sono sempre più insistenti.

Zara, colonna portante del gruppo fondato negli anni Settanta e leader mondiale con oltre 5.700 punti vendita, continua così la sua evoluzione. Nonostante un leggero ritocco dei listini, il brand resta il punto di riferimento per chi cerca capi di tendenza capaci di coniugare stile e qualità. Con questo intervento a Casamassima, il gruppo Inditex conferma la volontà di investire nel territorio pugliese, puntando su store sempre più esperienziali e ricercati che riaccoglieranno i clienti dopo la pausa estiva.