Sono 95 su 190 i dipendenti dell’ipermercato Auchan di Taranto che rischiano il licenziamento a seguito del passaggio dal marchio francese al gruppo Conad. A ricordarlo è il consigliere regionale di Fratelli D’Italia, Renato Perrini che, in una nota, ha chiesto l’audizione in Commissione Lavoro del commissario della task force regionale per l’Occupazione, Leo Caroli. A quest’ultimo, Perrini chiede di riferire “se la Regione Puglia è informata di questa vertenza e come intende intervenire per scongiurare questa ennesima strage di posti di lavoro sul territorio”, sottolineando come una normale operazione di cessione di azienda a cui dovrebbero conseguire azioni di rilancio e maggiore occupazione, preveda invece significativi tagli di personale.

