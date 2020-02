“I cittadini provenienti dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, per qualunque ragione o motivo intenzionati a raggiungere o soggiornare nel territorio del Comune di Gravina in Puglia” soni invitati a “volere tempestivamente dare notizia, comunicando i propri dati personale, l’indirizzo di residenza o domicilio e la data di arrivo, al comando di polizia locale”. E’ l’ordinanza emessa questa mattina dal sindaco Alesio Valente per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Gli stessi – si legge nel documento – sono altresì invitati a contattare telefonicamente senza ritardo il proprio medico curante o in alternativa il dipartimento di prevenzione”. In Puglia, al momento, non ci sono casi di contagio da coronavirus.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.