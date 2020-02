Su richiesta pervenuta dalla direzione generale della Asl di Bari i volontari della Croce Rossa sono impegnati presso i presidi ospedalieri San Paolo e Di Venere, per il montaggio di tende da adibire ad aree di prefiltraggio e triage per l’emergenza coronavirus. Nel pronto soccorso del Policlinico invece non è stato necessario al momento prevedere spazi esterni perché gli ultimi lavori di restyling hanno permesso di individuare all’interno un’area che sarà riservata al triage.

Foto Croce Rossa Italiana

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.