Tornano gli appuntamenti in piazza per il 2020 nel Municipio 1. In programma i primi eventi che di ripeteranno in maniera sistematica tra i quartieri Murat, San Nicola, Libertà;, Madonnella, Japigia, Torre a Mare, San Giorgio, Sant’Anna.

Queste le prime date: il 29 febbraio ed il 1 marzo in piazza Massari si terrà il mercatino di antiquariato. Gli amanti dell’usato e del collezionismo si danno il consueto appuntamento mensile. Il primo marzo in piazza del Ferrarese ci sarà il mercatino a km 0 della Coldiretti. “Il Made in Puglia direttamente dalle campagne alle vostre tavole”, Lorenzo Leonetti, presidente Municipio 1.

