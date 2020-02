Garanzia Giovani si rinnova, a partire dal prossimo mese di aprile, con l’apertura di un nuovo bando. A renderlo noto è l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che sottolinea l’importanza del programma di supporto all’orientamento, alla formazione e al collocamento dei giovani tra i 15 e i 29 anni presso le aziende della regione.

“Avvieremo a stretto giro un confronto con il partenariato sociale e con gli enti di formazione interessati alla misura per definire criteri e modalità che rispondano efficacemente alle aspettative di tutti”, ha dichiarato Leo, precisando che le attività previste dal nuovo bando partiranno dal mese di ottobre e che, al fine di garantire la continuità del programma, si sta valutando la proroga fino a settembre della prima fase, attualmente in scadenza a maggio. “In questo modo”, conclude l’assessore Leo, “se da un lato garantiamo le attività formative durante il periodo estivo grazie alla proroga del precedente avviso, dall’altro consentiamo agli enti di formazione di prepararsi per le attività del nuovo Garanzia Giovani che partiranno da ottobre. Alle ragazze e ai ragazzi pugliesi interessati a cogliere questa opportunità auguro di vedere realizzati i loro sogni”.

