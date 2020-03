Ecco le condizioni in cui versavano sabato mattina i bagni per uomini del parco Due Giugno. La segnalazione è di un lettore di Borderline24. Le condizioni sono davvero indescrivibili: ci sono escrementi sul pavimento e sui lati dei water. Le mattonelle sono sporche. Una situazione davvero incredibile, in un periodo in cui ci dovrebbe essere una estrema attenzione dal punto di vista igienico sanitario.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.