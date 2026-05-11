Finto nipote e debiti inesistenti: anziana truffata a Palo del Colle, due arresti

Ancora un colpo sventato ai danni di persone anziane grazie all’intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari. Nel pomeriggio dello scorso 27 aprile, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Bari Centro hanno tratto in arresto in flagranza due giovani di 20 anni, ritenuti responsabili di una truffa messa a segno ai danni di un’anziana residente a Palo del Colle.

L’operazione è il risultato di un lungo e meticoloso pedinamento iniziato nel capoluogo barese e conclusosi bruscamente all’ingresso dello svincolo autostradale Bari Nord, dove i militari sono riusciti a bloccare i due indagati.La dinamica del raggiro ricalca un copione purtroppo consolidato: la vittima è stata contattata prima sul cellulare da un giovane che si è finto suo pronipote e, quasi contemporaneamente, sul telefono fisso da un sedicente direttore dell’Ufficio Postale di Palo del Colle.

I truffatori hanno convinto l’anziana che una sua nipote avesse contratto un debito di circa 5.000 euro per bollette non pagate e che, per evitare gravi conseguenze penali, fosse necessario saldare immediatamente la cifra. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta della donna che, scossa e preoccupata, ha consegnato vari monili in oro del valore complessivo di circa 15.000 euro.Al momento del fermo in autostrada, i due ventenni sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva, poi riconosciuta e restituita alla legittima proprietaria. Il quadro probatorio raccolto ha portato l’autorità giudiziaria a convalidare l’arresto e a disporre per entrambi la misura degli arresti domiciliari. È doveroso ricordare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo.