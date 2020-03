La denuncia è della pagina Facebook Amo Casamassima. Questa mattina una Fiat 500 X mentre usciva dal centro abitato in direzione Bari è entrata direttamente nel rondò situato all’ingresso di Casamassima. La corsa si è fermata fra gli alberi quando fortunatamente il veicolo aveva già perso velocità.

“Sarà stato per la velocità o forse una mancanza di attenzione – si legge nel post – anche stavolta la buona sorte ha voluto che il conducente, a differenza dell’auto, non abbia riportato danni. Sappiamo che sono stati già approvati i fondi per sistemare la segnaletica su quella rotonda e che i lavori non dovrebbero tardare come sappiamo che ogni volta che viene installato il lampeggiante fotovoltaico che avverte della prossimità dell’incrocio, viene sistematicamente rimosso”. I residenti chiedono quindi di accelerare i tempi per gli interventi di messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.