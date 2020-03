“Assicurare misure di protezione straordinarie contro il Coronavirus per proteggere gli immunodepressi”, è quanto chiede il consigliere regionale Pino Romano, presidente della commissione Sanità. “L’appello lanciato da alcuni genitori – afferma – pone con forza il problema della necessità di attuare forme efficaci di protezione per tutti coloro che possono essere definiti immunodepressi, con particolare attenzione per i bambini”. “Le misure attuate per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus, in Puglia come nel resto del Paese – rileva Romano – dovrebbero consentire di limitare gli effetti del contagio, ma è necessario fare di più, stabilendo delle forme straordinarie di tutela per coloro che sono più a rischio, a partire da grandi e bambini con problemi di immunodepressione. Per i più piccoli si pone la necessità di individuare soluzioni alternative, in tempi rapidi, per evitare che frequentino le lezioni in aula”. “Da qui – conclude – la richiesta di coordinamento tra autorità sanitarie e scolastiche. Il problema riguarda anche gli adulti, per i quali va incentivato il ricorso allo smart working”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.