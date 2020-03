«Non facciamoci prendere dal panico e affidiamoci sempre alle informazioni che provengano da fonti istituzionali. Ci troviamo davanti ad un momento difficile, non lo nascondiamo, ma siamo una grande comunità e sapremo riprenderci, come abbiamo fatto tante volte nel nostro Paese e come ci insegna proprio la storia del nostro Paese». Lo dice il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in un videomessaggio pubblicato su Facebook.

«Il Governo – dice Decaro – ha deciso di chiudere le scuole su tutto il territorio nazionale per evitare il potenziale diffondersi del contagio. Quindi da domani fino a metà marzo anche a Bari saranno sospese le attività scolastiche. Davanti a un’emergenza sanitaria nazionale ci vogliono decisioni uniformi e omogenee per aree territoriali e questo lo può fare soltanto una cabina di regia. Non siamo davanti a un talk show dove ognuno di noi si è fatto un’opinione e può portare la propria posizione. Siamo davanti a un’emergenza nazionale, quindi seguiamo le indicazioni che arrivano dalla cabina di regia. Fidiamoci della cabina di regia, – conclude il presidente Anci – fidiamoci del servizio sanitario nazionale e di quello regionale che stanno lavorando al meglio per affrontare questa emergenza».

