Misure straordinarie adottate da Amiu per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’azienda di igiene urbana ha proceduto alla sanificazione periodica degli automezzi adibiti alla raccolta (e sanificazione delle aree di transito) con sostanze nebulizzate a base di sali quaternari di ammonio; sanificazione periodica dei locali spogliatoi, docce, con sostanze nebulizzate a base di ipoclorito di sodio; sanificazione periodica dei locali di lavoro d’ufficio con sostanze a base alcolica; approvvigionamento straordinario di DPI (Dispositivi Individuali di Protezione ovvero tute monouso, guanti, protezioni facciali, mascherine) per eventuale raccolta domiciliare presso famiglie in (eventuale) quarantena domiciliare; formazione professionale specifica affidata al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e al medico competente di venti unità lavorative da adibire (in caso di quarantene domiciliari) alla raccolta presso tali utenze. Il Comune di Bari ha costituito un Centro Operativo di Coordinamento a cui partecipano anche i tecnici Amiu.

