Grave incidente, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 16 in direzione di Foggia. Per cause ancora in fase di accertamento, nei pressi dello svincolo San Paolo, un tir si è ribaltato su un fianco invadendo la strada e il marciapiede limitrofo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si segnala, al momento, la presenza di feriti. L’incidente è causa di lievi rallentamenti al traffico nei pressi dell’uscita San Paolo della s.s.16.

(foto repertorio)

