L’amministrazione comunale e l’Amtab comunicano che, considerato l’imminente avvio delle procedure di richiesta e rinnovo dei permessi ZSR e ZTL in modalità dematerializzata, previsto per la prossima settimana nell’ambito del progetto MUVT, e l’opportunità di ridurre in questa fase eventuali disagi per i cittadini che si recano allo sportello, tutti i tagliandi della ZSR e ZTL validi e in scadenza in questi giorni saranno considerati validi fino al 31 Marzo.

Il progetto MUVT prevede infatti, tra le varie attività, la dematerializzazione di tutti i supporti cartacei emessi dall’azienda di trasporto pubblico urbano. I cittadini, quindi, avranno tempo fino al 31 marzo per effettuare il rinnovo del pass senza nessuna penale o rischio di sanzione. La presente disposizione vale anche per gli abbonamenti del trasporto pubblico.

