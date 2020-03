A seguito delle nuove disposizioni del Governo (DPCM 8/03/2020, art. 2), tutti i botteghini dei teatri del circuito Teatro Pubblico Pugliese resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020.

Saranno assicurati i servizi di informazione e assistenza agli spettatori nelle seguenti modalità:

– tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito www.teatropubblicopugliese.it e sui nostri canali social Facebook (https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese/) e Instagram (@teatropubblicopugliese);

– telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 (tel. 080.5580195).

“Nel frattempo – si legge in una nota – stiamo lavorando per riprogrammare gli spettacoli che non stanno andando in scena in questo periodo di sospensione delle attività. Appena avremo definito tutte le date ne daremo comunicazione. Resteranno impregiudicati i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti, rispetto al recupero delle repliche rinviate e rispetto al rimborso degli stessi”.