Seconda sparatoria al San Paolo in 24 ore: in via Olbia, intorno alle 21, sono stati esplosi sei colpi di pistola contro un minicar in sosta. L’episodio potrebbe essere collegato alla sparatoria di ieri sera contro un bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, non risultano esserci feriti.

