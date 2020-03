Rubate le mascherine in uso al Policlinico di Bari, in particolare a Semintensiva pneumologica. È accaduto ieri sera e ad accorgersene sono stati proprio i medici e il personale che alle ore 20 dovevano darsi il cambio, indossando appunto strumentazioni nuove. Una amara scoperta. Senza mascherine non è stato, in un primo momento, possibile effettuare il cambio nel reparto. Fortunatamente sono stati rubati solo pochi pezzi, perché la fornitura è conservata sotto chiave.

(Foto repertorio)

