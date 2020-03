Non portare i bambini con sintomi influenzali negli studi dei pediatri, ambulatori e pronto soccorsi. Chiamare il medico al telefono, tenere i bambini in braccio per non tenerli a contatto con le superfici se si è costretti a portare i bimbi negli ospedali. Sono alcuni consigli che il pediatra Antonio Di Mauro ha divulgato attraverso facebook per aiutare i genitori ad avere i comportamenti corretti in questa fase di emergenza collegata all’epidemia da coronavirus.

“Dite ai bambini che ci vedono così bardati che è ancora carnevale per non spaventarli”, aggiunge il pediatra.

