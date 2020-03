Una scoperta che lascia senza parole. A Trani, in corso Manzoni al primo piano di una palazzina sono stati ritrovati dei pezzi di carne essiccati, stesi all’aperto come dei comunissimi panni. Uno scenario che ha fatto allarmare i residenti che hanno allertato le forze dell’ordine e i tecnici dell’Amiu.

In un primo momento si è diffusa la voce che si trattava di carne di pipistrello. Idea che non sembra plausibile al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro: “Loro hanno dichiarato che sono cosce di pollo in essiccazione, non si capisce di che animale si tratta. A me non sembravano pipistrelli. Faranno tutte le verifiche del caso e saranno verificate le condizioni igienico sanitarie dell’abitazione”. L’appartamento sarebbe abitato da diverse persone di nazionalità cinese.

