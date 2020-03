Per combattere insieme l’epidemia da Covid-19, il governo cinese ha inviato un team di esperti medici in Italia, formato congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China. Il team è atteso a Roma insieme alle donazioni delle attrezzature e dei materiali sanitari d’emergenza. #ForzaCinaeItalia

Il team è composto da nove medici che negli ultimi mesi si sono specializzati in Covid-19, insieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie. Fra il materiale inviato ci sono attrezzature di reparto di terapia intensiva, equipaggiamento protettivo e farmaci antivirali.

