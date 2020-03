A Bari un dipendente della Bnl è stato trovato positivo al coronavirus. La direzione della Banca ha disposto la chiusura di tutte le quattro filiali a Bari (via Dante, piazza Garibaldi, via Lattanzio e via Camillo Rosalba) e di una a Foggia. Tutti i dipendenti che sono stati a contatto con l’uomo sono stati messi in quarantena. Sono in corso le procedure di sanificazione di tutte le filiali e gli uffici.

L’uomo in questione non è un dipendente della agenzia di piazza Garibaldi ma è un dipendente esterno (sempre della Bnl) che è passato in piazza Garibaldi il 5 marzo.

