Nuovo caso di coronavirus accertato anche per un dipendente della filiale di via Niccolò dell’Arca del Monte dei Paschi di Siena. Il dipendente non prestava servizio allo sportello. Tutti i colleghi sono stati messi in quarantena e la sede è stata chiusa per la sanificazione.

Intanto tutte le banche stanno chiudendo le varie filiali o stanno disponendo dei turni per ridurre al massimo le presenze e fare rimanere quindi i dipendenti a casa. Ad esempio l’Unicredit ha chiuso delle filiali (oggi quella di corso Sonnino) permettendo però ai clienti di poter accedere ad altri uffici in altre zone della città. Tutte le informazioni sono a disposizione sui vari siti web degli istituti di credito.

