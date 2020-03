Il decreto “Cura Italia” con il quale il Governo ha stanziato 25 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza coronavirus, attraverso misure per famiglie e imprese, non è ancora stato pubblicato. Nessun documento è online sul sito del Governo (se non delle slides riassuntive) così come nessun decreto è previsto in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il decreto è molto atteso perché permette di aiutare tutti coloro che sono al momento in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Questa mattina a presentare le misure previste sono stati il premier Giuseppe Conte, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Ma tutte le misure promesse se non vengono tradotte in un decreto, rimangono solo parole.

