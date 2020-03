Per le prossime due domeniche, il 22 e il 29 marzo, la Coop ha comunicato la decisione di chiudere i 1100 punti vendita in Italia. “Una misura – spiega la stessa azienda – che risponde all’esigenza di una pausa per il personale impegnato nei punti vendita e rafforza l’invito a limitare le uscite, razionalizzando i momenti di spesa negli altri giorni della settimana”. Anche se non previsto dal decreto del Governo, la Coop ha quindi deciso di andare incontro alle esigenze dei commessi che in questi giorni di emergenza stanno lavorando in situazione di forte stress e paura.

