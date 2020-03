In ottemperanza alle disposizioni governative relative alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, il servizio counseling psicologico Uniba risponde all’emergenza Covid-19 continuando ad offrire il suo supporto alle studentesse e agli studenti dell’Università degli Studi di Bari attraverso colloqui telefonici e video colloqui.

Il servizio è già attivo in presenza e si configura come spazio di ascolto e confronto con professionisti esperti sulle difficoltà della vita universitaria e sulle strategie per fronteggiarle. È orientato alla promozione del benessere di qualsiasi componente della popolazione studentesca che decida di rivolgervisi, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti inattive/i e/o fuori corso che sperimentano un personale disagio correlato a transizioni, interruzioni, blocchi, ritardi nel perseguimento degli obiettivi di carriera.

Il servizio opera in collaborazione e in sinergia con gli altri servizi di Ateneo rivolti alle studentesse e agli studenti e si avvale del lavoro di psicologi e psicoterapeuti esperti in counseling psicologico.

Per informazioni e contatti, basta seguire il link https://www.uniba.it/studenti/servizi-e-opportunita/counseling-universitario

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.