Dopo lo stop ai bagni di giovedì sera, ha riaperto poco fa alla balneazione la spiaggia di Pane e pomodoro. Le analisi eseguite dall’Arpa sui campioni d’acqua prelevati hanno dato riscontro negativo in merito alla presenza di batteri. I valori riscontrati sono rientrati nella norma e il Comune ha quindi ritirato il divieto alla balneazione (ignorato però sia oggi che venerdì mattina dai bagnanti).
Bari, riapre alla balneazione la spiaggia di Pane e pomodoro
Positivi i risultati dei prelievi Arpa
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