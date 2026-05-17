Bari, riapre alla balneazione la spiaggia di Pane e pomodoro

Dopo lo stop ai bagni di giovedì sera, ha riaperto poco fa alla balneazione la spiaggia di Pane e pomodoro. Le analisi eseguite dall’Arpa sui campioni d’acqua prelevati hanno dato riscontro negativo in merito alla presenza di batteri. I valori riscontrati sono rientrati nella norma e il Comune ha quindi ritirato il divieto alla balneazione (ignorato però sia oggi che venerdì mattina dai bagnanti).