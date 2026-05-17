Regione Puglia, si cercano i nuovi direttori di dipartimento: avviso pubblico per 16 incarichi

Prende avvio la nuova fase di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale con l’approvazione dei 16 avvisi pubblici finalizzati all’acquisizione di candidature per il conferimento di 13 incarichi di Direttore di Dipartimento e degli incarichi del Segretario Generale della Presidenza, del Segretario Generale della Giunta e del Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma.

Gli avvisi danno concreta attuazione al percorso di revisione del modello organizzativo “MAIA 2.0”, approvato con D.G.R. n. 543 del 29 aprile 2026, attraverso il quale è stato ridefinito l’assetto delle strutture dipartimentali e del Gabinetto del Presidente, con l’obiettivo di rendere l’organizzazione regionale maggiormente coerente con le linee programmatiche e gli obiettivi strategici del nuovo Governo regionale.

La riorganizzazione segue quanto già disposto con D.G.R. n. 356 del 31 marzo 2026 e formalizzato con D.P.G.R. n. 178 del 1° aprile 2026, che aveva previsto la proroga di 150 giorni degli incarichi di Direttore di Dipartimento ed equiparati dalla data di proclamazione del Presidente della Regione.

I tredici Dipartimenti rappresentano le strutture di massima direzione dell’Amministrazione regionale e sono chiamati a garantire il coordinamento, la programmazione e l’attuazione delle politiche pubbliche nei diversi ambiti strategici di competenza.

Gli avvisi riguardano l’acquisizione delle candidature per i direttori del

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, competente per le politiche agricole, forestali, della pesca e dello sviluppo rurale e per la gestione dei fondi comunitari di settore;

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, con funzioni di gestione e attuazione delle politiche territoriali, urbanistiche, ambientali ed energetiche;

Dipartimento Bilancio e Affari generali, responsabile della programmazione economico-finanziaria, della gestione patrimoniale e degli appalti;

Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili, responsabile della valorizzazione culturale e turistica, nelle politiche educative e nei diritti sociali;

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, con funzioni di gestione in materia di trasporti, opere pubbliche, risorse idriche e mobilità sostenibile;

Dipartimento Personale e Organizzazione, responsabile della gestione del personale e dell’assetto organizzativo dell’Ente;

Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione, dedicato alle politiche attive del lavoro, alla formazione professionale e ai servizi per l’impiego;

Dipartimento Programmazione e Gestione dei Fondi Vincolati, chiamato a coordinare programmi europei, fondi vincolati e monitoraggio del PNRR;

il Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze, competente per la prevenzione dei rischi e il coordinamento degli interventi emergenziali;

il Dipartimento Salute e Benessere, responsabile della programmazione sanitaria regionale e delle politiche di prevenzione e promozione della salute;

il Dipartimento Sviluppo economico, impegnato nelle politiche industriali, energetiche, di innovazione e sostegno alle imprese;

il Dipartimento Transizione Digitale, responsabile della gestione dei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica della Regione;

il Dipartimento Welfare e Sport, competente per le politiche sociali, sociosanitarie e di promozione della pratica sportiva.

I bandi riguardano inoltre gli incarichi di:

Segretario Generale della Presidenza, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo agli organi di governo regionale, coordinamento istituzionale e controllo strategico;

Segretario Generale della Giunta, responsabile del funzionamento amministrativo della Giunta regionale, della regolarità degli atti e delle attività in materia di trasparenza e semplificazione normativa;

Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma, cui spettano funzioni di coordinamento dell’attuazione del programma di governo, comunicazione istituzionale e programmazione strategica.

Gli incarichi non potranno eccedere la durata della legislatura nel corso della quale saranno conferiti.

Possono presentare candidatura dirigenti regionali in servizio, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni e soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale maturata in organismi pubblici o privati, aziende, attività dirigenziali, ricerca, docenza universitaria, magistratura o avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA”, accessibile mediante SPID, CIE o CNS, previa registrazione sulla piattaforma. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale firmato digitalmente. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo PEC o di un domicilio digitale intestato al candidato.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi sul portale “inPA”. Non saranno ammesse modalità alternative di trasmissione delle domande.