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Race for the cure a Bari, in 30mila per la manifestazione

Un'onda rosa travolgente ha conquistato le vie del Murattiano e non solo

Pubblicato da: redazione | Dom, 17 Maggio 2026 - 16:54
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  • 48 sec

Un’onda rosa travolgente. Sono stati 30mila i partecipanti che oggi hanno animato la Race for The Cure di Bari, la celebre manifestazione benefica firmata dal comitato Puglia di Susan G. Komen Italia.
Un dato in netta crescita rispetto ai 25mila iscritti dello scorso anno, che testimonia la straordinaria sensibilità e il sostegno concreto di cittadini arrivati da ogni angolo della regione per abbracciare la causa delle donne in rosa. “Questo straordinario successo di solidarietà – spiegano gli organizzatori –  è stato reso possibile grazie alla sinergia e alla dedizione di volontari, sostenitori, istituzioni e dell’intero comparto medico-sanitario”.

Confagriocltura Bari-bati

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