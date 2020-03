Il comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, è risultato positivo al Covid-19. Da ieri sera il sindaco Riccardo Rossi è in quarantena, e questa mattina sono arrivati i risultati del suo tampone: è negativo. “Resterò in quarantena per il bene di tutte e tutti. E invito tutti a farlo. Restate a casa”, ha detto il sindaco.

Il comandante è in isolamento volontario dalla scorsa settimana quando ha manifestato i primi sintomi e ora, dopo due giorni di febbre, è in buona salute e non manifesta più alcun sintomo.

