Sono 26.062 le persone ancora contagiate dal Covid-19 in Italia, 2989 casi in più di ieri. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 31.506 a cui vanno sottratte le 2.503 vittime e i 2.941 guariti.

Sale, quindi, a 2503 il numero di vittime a causa del Covid-19. Si tratta di 345 decessi in più rispetto a ieri, ma in calo rispetto alla rilevazione del giorno precedente.

Delle 26.062 persone contagiate dal coronavirus, 12.894 sono ricoverati con sintomi, 11.108 si trovano in isolamento domiciliare e 2.060 in terapia intensiva.

