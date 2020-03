Per scoprire gli assembramenti e denunciare chi non rispetta l’obbligo di restare a casa per l’emergenza coronavirus, il sindaco di Casamassima (Bari), Giuseppe Nitti, oggi ha annunciato che verranno utilizzati i droni.

«Bisogna restare a casa – scrive su facebook – nonostante messaggi, annunci e posti di blocco qualcuno ha ancora difficoltà a comprendere l’importanza di non uscire. Il nostro territorio è vasto e per rendere più efficaci ed istantanei i controlli, ora si alzeranno in volo i droni. Questi apparecchi messi a disposizione della polizia locale consentiranno la più facile individuazione di assembramenti anche nelle zone perifiche. Stiamo fronteggiando un’emergenza molto seria. Non scherziamo».

