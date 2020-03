La comunicazione giunge, con una nota ufficiale, dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” di Bari, Fiorenza Uncino. È lei a informare docenti, personale ATA e tutte le famiglie dell’I.C. riguardo la positività al Covid-19 di una anziana, nonna e convivente di una degli alunni della scuola primaria plesso Chiaia del quartiere San Paolo di Bari. Il dirigente scolastico comunica di essersi tempestivamente messo in contatto con i numeri riservati all’emergenza Covid-19 e di aver provveduto ad avvisare le famiglie di tutti gli alunni per il tramite dei rappresentanti di classe e i docenti per il tramite della referente di plesso. Fiorenza Uncino ha, inoltre, ricordato a tutti i collaboratori scolastici di attenersi alle direttive emanate dalle autorità territoriali competenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.