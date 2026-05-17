I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Dramma della povertà a Bari: muore senzatetto. Polemiche sulla interruzione dei treni tra Bari e Caserta. Il crac Matarrese. Le bandiere blu in Puglia: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 10 maggio. Dramma della povertà a Bari, muore senzatetto
Bari, senza fissa dimora ritrovato privo di vita in corso Italia
Lunedì 11 maggio. Polemiche sullo stop ai treni sulla Bari-Caserta
Bari-Caserta, binari chiusi. Leccese: “È inaccettabile che nel 2026 spostarsi sia un percorso a ostacoli”
Martedì 12 maggio. Crac Matarrese, 14 indagati
Bari, bancarotta fraudolenta e debiti col Fisco: maxi inchiesta su società edilizie
Mercoledì 13 maggio. Rottamazione tributi comunali a Bari, al via l’iter
Bari, rottamazione tributi comunali: parte l’iter. “No ad un condono generalizzato”
Giovedì 14 maggio. Bandiere blu, premiata la Puglia
Bandiere blu 2026, premiata ancora la Puglia: confermate 27 località
Venerdì 15 maggio. Il ministro Piantedosi a Bari su emergenza criminalità
Bari, Piantedosi: “Un’attenzione particolare verrà destinata a questo territorio”
Sabato 16 maggio. Omicidio a Taranto, indagato anche il titolare del bar
Omicidio a Taranto, indagato titolare bar in cui cercò rifugio Bakari