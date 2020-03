Anche i monumenti di Bari, come quelli di tante città italiane, saranno illuminati dal tricolore. Da questa sera la luce policromatica con i colori della bandiera nazionale sarà proiettata sulla Muraglia e nei prossimi giorni anche sulla torre della città metropolitana sul lungomare.

Bari aderisce così alla iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, «che, seppur simbolica, – dice il sindaco, Antonio Decaro – unirà tutta l’Italia in un gesto di speranza e di futuro. In questo momento tutti i gesti o le iniziative che ci fanno sentire una comunità unita sono benaccetti. Per questo abbiamo accolto con molto piacere l’invito del presidente Conte ad illuminare con il nostro tricolore i luoghi simbolo delle nostre città, a dimostrazione che l’Italia è in questo momento unita e impegnata da nord a sud in un unico obiettivo»

