Arrestato dopo soli quindici minuti dal furto messo a segno ai danni di una squadra di operai. Protagonista della vicenda un 44enne di Capurso, già noto alle Forze dell’Ordine che, in compagnia di un complice, ha sottratto attrezzature meccaniche professionali da un furgone, approfittando di un momento di distrazione di uno degli operai. L’immediata segnalazione del modello dell’autovettura del malfattore al 112 da parte delle vittime ha permesso ai servizi di pattuglia della Compagnia di Triggiano di mettersi immediatamente alla ricerca dell’auto, che è stata fermata sulla complanare della SS.100 in agro di Cellamare, poco dopo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso e trasferito presso la Casa Circondariale di Bari.

Sono ancora in corso, invece, le ricerche per rintracciare il complice. Durante le operazioni di controllo del territorio, poi, i militari hanno arrestato un 31enne di Capurso, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione ad un aggravamento pena scaturito a seguito di diverse inosservanze delle prescrizioni imposte. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Bari. Nel corso dei medesimi controlli sono state segnalate alla Prefettura di Bari 9 persone, sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.

