La consegna del primo lotto avviene il 4 marzo all’aeroporto di Ankara, ma la spedizione non parte: durante la notte il governo turco dispone che per l’esportazione di questi presidi ci vuole l’autorizzazione del Ministero del Commercio Estero. Arriva il permesso ma le mascherine restano ferme. Nella stessa situazione la Sol Group di Monza, che ha acquistato 90.000 mascherine ffp2, ma anche queste sono rimaste bloccate ad Ankara per decisione di Erdogan. Il premier Giuseppe Conte ha chiamato subito Erdogan per chiedere lo sblocco.