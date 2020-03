Nuovo caso di coronavirus a Putignano. A confermarlo è il sindaco Luciana Laera. Si tratta di un anziano di 74 anni, subito ricoverato all’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli e trasferito al Reparto Covid dell’ospedale “Moscati” di Taranto.

“Si tratta – spiega il sindaco – del padre di una dipendente comunale del settore Servizi Sociali. La dipendente era già in ferie dal 7 marzo, perché il Comune Di Putignano ha adottato tutte le misure previste dal Governo (ferie, congedo, lavoro agile) al fine di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici pubblici. Tutte le procedure sanitarie e amministrative per la messa in sicurezza delle persone e dei luoghi sono state attivate”.

Gli uffici Servizi Sociali e Piano di Zona sono chiusi da ieri mattina per le operazioni di sanificazione. A scopo cautelativo, il personale già ridimensionamento per effetto delle iniziative di lavoro agile, congedo e ferie, sarà in ferie fino a venerdì.

“La situazione è sotto controllo ma restate a casa – continua il sindaco – Perché da oggi cambiano ulteriormente le procedure per garantire il rispetto delle disposizioni. I controlli saranno più serrati, non ammetteremo più eccezioni e per gli spostamenti non giustificati da comprovata necessità scatterà la denuncia. C’è un tempo per tutto – conclude il sindaco pubblicando anche le foto delle strade di Putignano deserte – Ora è il tempo di rispettare le norme e salvaguardare noi stessi e tutti coloro che, con grande senso di responsabilità, stanno a casa”.