Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e il comandante della Polizia Locale Michele Palumbo parteciperanno all’attività di controllo sul territorio mediante l’utilizzo di un drone teleguidato dagli operatori della polizia locale di Bari. La prima dimostrazione avverrà in mattinata al quartiere San Paolo di Bari.

“Nel caso non fosse ancora chiaro è assolutamente vietato uscire di casa, se non per motivi di estrema necessità”, ha ripetuto più volte nelle ultime ore il sindaco di Bari Antonio Decaro che lamenta lo scarso interesse di una parte marginale della popolazione di rispettare le limitazioni sanitarie. Dopo decine di appelli in strada e sui social network Decaro punta il dito e promette sanzioni: Alcuni cittadini sono stati rintracciati e denunciati dai Carabinieri per violazione dell’art. 650 del Codice di procedura penale. “Ora rischiano l’arresto fino a 3 mesi e una ammenda fino a 206 euro”, spiega Decaro.

